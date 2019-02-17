شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة تتفقد سير عمل «100 مليون صحة» لطلاب مدارس الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، الأحد، يرافقها المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، والدكتور محمد العماري، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، عمل مبادرة الرئيس للقضاء على «فيروس سي» والكشف عن الأمراض غير السارية «100 مليون صحة» لطلاب المدارس الثانوية، بمدرسة الأقصر الثانوية العسكرية بنين.

وأوضحت وزير الصحة أن مبادرة «100مليون صحة» لطلاب المدارس الثانوية تسير بشكل أكثر من المتوقع، لافتة إلى أن الوزارة قاربت على الانتهاء من مسح مليون طالب ثانوي وذلك منذ انطلاق المبادرة. وأشارت وزير الصحة إلى أنه تم مسح 10 آلاف و548 طالب بمحافظة الأقصر، موضحة أن من يثبت إصابته بالفيروس يتم تحويله لتلقى العلاج بالمجان.

كما تفقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم يرافقها المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، والدكتور محمد العماري، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، عمل مبادرة «نور الحياة» صندوق تحيا مصر، لمكافحة مسببات ضعف وفقدان البصر، وذلك بمدرسة صلاح الدين الابتدائية المشتركة بالأقصر.

وأشادت وزيرة الصحة بعمل المبادرة والقائمين عليها، مؤكدة أن جميع المبادرات تتكامل مع بعضها البعض، لهدف واحد هو صحة المواطن المصري.

وكشفت وزيرة الصحة أنه تم مسح 40 ألف طالب بالمرحلة الابتدائية ضمن مبادرة الكشف المبكر عن أمراض «الأنيميا والتقزم والسمنة» وذلك منذ إطلاق المبادرة، الأحد.