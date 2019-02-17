شكرا لقرائتكم خبر عن والدة شهيد دمنهور: «قلتله عملنا لك الشقة قالي أنا عايز استشهد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

احتشدت سيدات قرية أبوزينة بمركز دمنهور بمحافظة البحيرة في وأمام منزل الشهيد محمد إبراهيم جمعة سعفان، الذي استشهد في الهجوم الإرهابي الذي شهدته قوات التدخل السريع في شمال سيناء.

وفي داخل المنزل كانت الأم في حالة انهيار تام، وحولها عشرات من سيدات القرية، وكانت تدعي الله وهي شبه منهارة «احمي زمايله يارب.. يحمي زمايلك يا ولدي على قد ما حكيتلي عنهم». وقالت والدة الشهيد، «الله يرحمه كان هيخلص 25 مايو الجاي، آخر مرة اتصل بيا الضهر قبل الحادث بيوم، وكان كويس».

وتضيف الأم: «ماكنش عايز يتنقل من سيناء لوحدته في القاهرة، وكان دائمًا يقولي أنا عايز أموت شهيد، قولت له يا ابني إحنا عملنا لك الشقة»، ورد عليّ «لا الشقة دي عشان أخويا، أنا عايز استشهد، زي زمايلي في سينا».

وتستطرد والدة الشهيد: «في آخر أجازة كان بيدعي لزمايله ربنا يسترها عليهم، ورجع لهم مات معاهم». واحتشد أهالي القرية من الرجال أمام مسجد القرية منذ الصباح، وقد افترشوا الأرض لاستقبال المعزين، ومعهم والد الشهيد، والذي قال: «أطالب بالقصاص من الناس الكفرة دول».

ويؤكد أشرف خميس، موظف بالوحدة المحلية لقرية نفرة، أن الشهيد هو الابن الأكبر لوالديه، وكان حسن الخلق محبوبا من جميع أقاربه وأهالي القرية، وكان يساعد والده على المعيشة.

وتوافد المئات من أهالي القرية والقرى المجاورة إلى منزل أسرة الشهيد منذ الصباح انتظارًا لوصول جثمانه، للمشاركة في صلاة الجنازة وتوديعه إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة، والتي من المقرر إقامة جنازة عسكرية لوداع الشهيد في ساعة متأخرة من المساء.