شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يتفقد حريق الزاوية الحمراء ويوجه بتشكيل لجنة للمعاينة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، موقع الحريق الذى نشب بالعقار رقم 10 بشارع أبو بكر الصديق مدينة النور حى الزاوية الحمراء.

والمبنى مكون من أرضى وسبعة أدوار يحتوى على معرض سجاد وستة أدوار شقق سكنية، كل دور شقتين، وتم إخلاء العقار من السكان، ولا يوجد إصابات ولا وفيات، حيث دفعت قوات الحماية المدينة بـ10 سيارات إطفاء والسلم الهيدروليكى وعدد ٢ خزان، وتم الإطفاء ويتم الآن عملية التبريد.

وكلف اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، نائبه للمنطقة الشمالية اللواء محسن صلاح، ورئيس الحى اللواء هشام عبد الحميد، بتشكيل لجنة هندسية لمعاينة العقار واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة.