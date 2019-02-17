فيديو.. "التموين " تنشر تقريرا عن المشروع القومى لتطوير المطاحن

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت وزارة لتموين والتجارة الداخلية ، تقريرا عن مشروع تطوير المشروع القومى للمطاحن ،والتى تقوم بإنتاج الدقيق المخصص للخبز المدعم ، حيث يوجد 156 مطحن ويتم إنتاج ما يقرب من 800 ألف طن دقيق شهريا .
وتضمن التقرير، أن المطاحن لديها صوامع لتخزين الأقماح وان معدلات استهلاك المواطنين من الخبز يبلغ 270 مليون رغيف يوميا ، بما يعادل 8 مليار رغيف شهريا حيث يتم إنتاج الخبز من خلال 30 ألف مخبز فى مختلف المحافظات .
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