شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. "التموين " تنشر تقريرا عن المشروع القومى لتطوير المطاحن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت وزارة لتموين والتجارة الداخلية ، تقريرا عن مشروع تطوير المشروع القومى للمطاحن ،والتى تقوم بإنتاج الدقيق المخصص للخبز المدعم ، حيث يوجد 156 مطحن ويتم إنتاج ما يقرب من 800 ألف طن دقيق شهريا .

وتضمن التقرير، أن المطاحن لديها صوامع لتخزين الأقماح وان معدلات استهلاك المواطنين من الخبز يبلغ 270 مليون رغيف يوميا ، بما يعادل 8 مليار رغيف شهريا حيث يتم إنتاج الخبز من خلال 30 ألف مخبز فى مختلف المحافظات .