مسابقات وعروض فنية في ثاني أيام ملتقى "أولادنا" بالأوبرا

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

نُظمت مساء اليوم الأحد، فعاليات متنوعة ضمن ملتقى "أولادنا" لفنون ذوي القدرات الخاصة، في يومه الثاني، والمقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ففي دار الأوبرا المصرية، أقيم عرض مسرحي لفرقة مدارس مصر للغات، أعقبه مسابقة في إلقاء الشعر.

وقدمت مجموعة من الفرق، بعض العروض الاستعراضية بساحة الهناجر، وهي: "أوركسترا مؤسسة ابنى"، فريق "بسمة حياة"، فرقة "أولادنا" غناء فردي، فرقة "بحرى"، فريق "مدرسة الخلفاء الراشدين"، فريق "عزيمتنا" من الأردن، فرقة "نابا" من الكونغو، فرقة "الفاروق" من السودان، فريق المركز الثقافى اليوناني وفريق "جمعية رسالة للأعمال الخيرية" من مصر، كما تم تقديم باليه فردى لفرقة "مدا" من مصر.

وفي عروض الملتقى في الخارج، قدمت فرق "تشوجنكينج" لذوي القدرات الخاصة من الصين، "الموسيقي" من السعودية، "ديكوموجنا" من مالاواي، و "ادفيتيا" من الهند، عروضا استعراضية بساحة شارع المعز.

يذكر أن "ملتقى أولادنا" تقيمه مؤسسة "أولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة" وتستمر فاعلياته حتى ٢٢ فبراير الجاري، بمشاركة 37 دولة بفرق استعراضية وفنون تشكيلية وأفلام سينمائية وعروض مسرحية، بدعم من وزارات الشباب، الثقافة، السياحة، الهجرة، والتضامن الاجتماعي.

ويرعى الملتقى مجموعة من المؤسسات منها شركة أوراسكوم للاستثمار، و"برزينتيش" للدعاية والإعلان، و"يونسيف"، ومجموعة قنوات "دي ام سي" ونقابة المهن السينمائية.