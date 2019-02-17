رئيس هيئة نظافة القاهرة يعترف بالتقصير.. والسجيني يرد: "لو منك أقدم استقالتي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

قال اللواء محسن محمد، رئيس هيئة نظافة القاهرة، إن هناك خطة عمل للهيئة إلا إنها لم تستطع تنفيذها بسبب العجز في العمالة بالهيئة الذي يصل إلى 75%.

وأضاف محمد خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني لمناقشة طلب إحاطة حول مشكلة القمامة بالعاصمة، أنه لايوجد تعاقدات بمكافأة شاملة مما اضطر الهيئة إلى التعاقد مع موردين عمال.

فرد السجيني: "كده مفيش منظومة أنا لو منك أقدم استقالتي، لأن اللي قلته إقرار منك إن مفيش منظومة للنظافة".

وقال السجيني، إن "رئيس نظافة القاهرة مظلوم للغاية بسبب ما لديه من إمكانيات وموارد غير كافية للقيام بمنظومة النظافة وما يحدث بعيدا جدًا عن الواقع وإن المنظومة على الورق فقط باعتراف اللواء محسن محمد".

وتابع: "يا إخوانا يا مصريين ويا حكومة لجنة الإدارة المحلية انتهت لرؤية للمنظومة وأحد توصياتها كانت إنشاء الشركة القابضة للقمامة"، متسائلاً: "أين اجتماعات هيكلة هيئتي نظافة القاهرة والجيزة التي أوصت بها اللجنة وتأخرت فيما يقرب للعام؟".

من جانبه، طالب النائب محمد الحسيني، بعقد اجتماع عاجل مع وزير التنمية المحلية وممثلي الحكومة لتوصل لحلول سريعة لمنظومة القمامة.

واقترح النائب حسن بسيوني، بتقديم استجواب بسبب فشل المنظومة وما يحدث في هيئة نظافة القاهرة، مطالبا بنشر ثقافة النظافة من خلال المنظومة التعليمية ووسائل الإعلام.