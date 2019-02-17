أخبار مصر | دعاء النجار: عيادات خاصة للصحفيين ولجنة للمرأة بالنقابة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دعاء النجار: عيادات خاصة للصحفيين ولجنة للمرأة بالنقابة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت دعاء النجار الصحفية بجريدة الجمهورية، والمرشحة لعضوية مجلس نقابة الصحفيين "تحت السن" بانتخابات التجديد النصفي، إنها ستعمل على تحسين وتطوير مشروع العلاج بالنقابة، وتوفير خدمات ورعاية طبية أفضل للصحفيين وأسرهم، والعمل على توفير عيادات خاصة بالقرب من التجمعات الصحفية، وأطباء في كافة التخصصات لاستقبال الحالات الطارئة.

وأضافت في تصريحات صحفية، أنها انتهت من إعداد برنامجها الانتخابي بالفعل، تحت عنوان "تمثيلكم شرف.. وخدمتكم واجب"، ويتضمن عدة بنود، منها تخصيص لجنة للمرأة داخل النقابة، تهتم بقضايا حواء بشكل عام، ومشكلات الصحفيات، وما يتعرضن له خلال ممارستهن للعمل الصحفي بشكل خاص، والسعي إلى توفير ظروف أفضل للصحفيات المغتربات وتقديم الحماية اللازمة لهن.

ويشمل البرنامج أيضًا العمل على إيجاد حلول تضمن حقوق الزملاء المتعطلين عن العمل بالصحف الحزبية والخاصة، ومواصلة السعي إلى حفاظ على هيبة وكرامة أبناء المهنة وتحسين أوضاعهم المالية والاقتصادية، وزيادة المعاشات، فضلًا عن العمل على إنقاذ المؤسسات القومية وإعادة هيكلتها وإسقاط ديونها.

وأكدت "النجار" أنها تسعى إلى ايجاد حلول لمشكلات الصحافة الورقية، وذلك من أجل الاستمرار والمنافسة، وتعديل قانون النقابة الحالي، ليتواكب مع ما طرأ على المهنة من مستجدات، لاسيما الحفاظ على حقوق الزملاء في المواقع الإلكترونية والمتدربين، بالإضافة إلى مواصلة السعي من أجل الإسراع في حل مشكلة النادي البحري بالإسكندرية، وجدولة الديون المستحقة للمحافظة وكل المشكلات المعلقة بحقوق الصحفيين في أندية أو أراضي.

وشمل البرنامج الانتخابي، الاتفاق مع الجهات المعنية على تخصيص دور مناسبات للصحفيين وأسرهم، أو الحصول على تخفيضات كبيرة بالدور الحالية، والعمل على تطوير الدورات التدريبية في النقابة بما يتواءم مع التطور العالمي في الصحافة والتعاون مع مؤسسات التدريب الصحفية العربية والعالمية لتنمية مهارات الزملاء والسعي لتوقيع برتوكول تعاون مع أكاديمية ناصر العسكرية، لحصول الصحفيين على دورات مخفضة في التثقيف السياسي وأخيرا إطلاق مباردة «أعرف بلدك» للصحفيين وأسرهم، تزامنًا مع توفير برامج رحلات مُخفضة، بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية.

وتواصل اللجنة المشرفة على الانتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، برئاسة جمال عبدالرحيم، عضو مجلس النقابة، عملها في تلقي الطعون والتنازلات، وذلك بدءًا من أول أمس الجمعة، وحتى الساعة الثانية ظهرًا من يوم الثلاثاء المقبل.

وتلقت اللجنة العليا المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، والتي بدأت أعمالها يوم الأحد وحتى أمس الخميس، 11 طلبا على مقعد النقيب، و52 لعضوية المجلس النقابة.

وتنعقد الجمعية العمومية للانتخابات، يوم 1 مارس المقبل، وذلك وفقًا لقانون 76 لسنة 1970 بإنشاء النقابة، ويبدأ التصويت عقب اكتمال النصاب القانوني للعمومية، بحضور نصف عدد الأعضاء +1، في اللجان المُوزعة بمبنى النقابة، والمد ساعة ثم ساعة، وفي حال اكتمال النصاب القانوني، يبدأ الفرز وإعلان النتيجة بالقاعة الكبرى بالدور الرابع.

وفي حال الإعادة على منصب النقيب، تظل الجمعية العمومية في حالة انعقاد حتى انتهاء جميع عمليات فرز الأصوات، وتُجرى الانتخابات في اليوم التالي 2 مارس، على أن يبدأ التصويت من 3 عصرًا حتى 7 مساءً، وذلك باللجان المُوزعة داخل النقابة.

وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية، ينعقد الاجتماع الثاني لها بعد أسبوعين يوم 15 مارس المقبل، ويكتمل النصاب القانوني بحضور ربع عدد الأعضاء، على أن يبدأ تسجيل الحضور من 10 صباحًا حتى 12 ظهرًا، والمد ساعة ثم ساعة أخرى، وذلك بالسرادق المُقام أمام مبنى النقابة، ويبدأ التصويت عقب اجتماع الجمعية العمومية في اللجان المُوزعة داخل مبنى النقابة، ثم الفرز وإعلان النتيجة بالقاعة الكبرى بالدور الرابع.

وفي حالة الإعادة على منصب النقيب، تظل الجمعية العمومية في حالة انعقاد، حتى انتهاء جميع عمليات فرز الأصوات، وتُجرى الانتخابات في اليوم التالي 16 مارس.

وتُجرى الإعادة على منصب النقيب في الاجتماع الثاني، على أن يبدأ التصويت الـ3 عصرًا حتى الـ7 مساءً في اللجان المُوزعة بمبنى النقابة.

