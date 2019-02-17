شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة تفتتح وحدة الشيخ عيسى بالأقصر بتكلفة 7 ملايين جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتحت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، الوحدة الصحية بمنطقة الشيخ موسي بالكرنك بمدينة الأقصر، عقب انتهاء عمليات الإحلال والتجديد وتزويدها بأجهزة طبية حديثة، وذلك برفقة محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، والدكتور محمد العماري رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، والدكتور السيد أحمد عبدالجواد وكيل وزارة الصحة بالأقصر، وقيادات الصحة وعدد من أعضاء مجلس النواب.

قال «العماري»، إن عملية الإحلال والتجديد تكلفت نحو 7 مليون جنيه، حيث تمت إقامة مبنى جديد للوحدة يحتوي على المواصفات القياسية الخاصة بالمراكز الطبية، ويضم طاقم أطباء وفرق تمريض، لرفع الأعباء عن المرضى بتلك المنطقة والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة إليهم، معربا عن تقديره للجهود الملوسة لوزيرة الصحة .

وكانت «زايد»، قد وصلت الأقصر ظهر الأحد، حيث قامت بجولة على عدد من المؤسسات الصحية بالمحافظة برفقة محافظ الأقصر المستشار مصطفي ألهم، بدأتها بتفقد اعمال التشطيبات النهائية لمستشفى إسنا الجديدة، وتابعت مراحل العمل النهائية بها تمهيداً لافتتاحها في أقرب وقت عقب الانتهاء من تجهيزها بكافة الأجهزة الطبية.

وتوجهت عقب ذلك إلى مستشفى أرمنت الجديدة، حيث تفقدت عدد من الأقسام الطبية، وتابعت مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين واطمأنت على انتظام العمل بالمستشفى، واستمعت لمطالب الأهالي .

واختتمت جولتها بمتابعة أعمال الفحص التي تجريها الفرق التابعة لمبادرة 100 مليون صحة، وزارت مدرسة الأقصر الثانوية العسكرية بنين بمدينة الأقصر، وتفقدت نقطة المسح والفحص المخصصة للطلاب داخل المدرسة .

كما تابعت تنفيذ أعمال مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «نور حياة» لمكافحة مسببات ضعف وفقدان البصر بالمحافظة، والتي ينفذها صندوق تحيا مصر على مستوى الجمهورية، واطمأنت على عملية إجراء المسح للطلاب والطالبات داخل مدرسة صلاح الدين الابتدائية المشتركة بمدينة الأقصر.

من جانبه، أعرب محافظ الأقصر عن تقديره لجهود وزارة الصحة في تطوير الخدمات الصحية بالمحافظة لافتا إلى اهمية زيارة الدكتورة هالة زايد لما تقدمه من دعم في سبيل الارتقاء والنهوض بالقطاع الصحي بالأقصر .