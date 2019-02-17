شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر: ضبط المتهمين بالسطو المسلح على محل «مجوهرات الهرم» خلال ساعات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أفادت مصادر قانونية وأمنية، بأن أجهزة الأمن حددت هوية المتهمين فى واقعة السطو المسلح على محل مجوهرات الطويل، بحدائق الأهرام، الجمعة الماضى، والشروع فى قتل نجل مالك المحل، وإنه جار القبض على المتهمين خلال الساعات المقبلة.

وكان 4 ملثمين هجموا على محل المجوهرات، وبحوزتهم بندقية آلى و«طبنجة»، واستولوا على مشغولات ذهبية بملايين الجنيهات، وعندما حاول نجل مالك المحل مقاومتهم أصابوه بطلق ناري في البطن.

وتولى فريق من البحث الجنائي فحص كاميرات المراقبة منذ دخول المتهمين إلى البوابة الرابعة، وصولاً إلى محل المجوهرات، وفحص العاملين السابقين بالمحل والحاليين للتأكد من وجود خلافات بينهم وبين مالكي المحل من عدمه. وذكرت التحقيقات أن ارتداء أحد المتهمين جلبابًا جاء لمحاولة تضليل أجهزة الأمن، والملابس لا تدل على هوية الجناة.

ودلت التحقيقات أن المتهمين توجهوا إلى محل الطويل من البوابة الرابعة رأسًا إلى شارع الجيش، حيث يقع المحل، ولاذوا بالفرار عقب ارتكاب الجريمة بسيارة ملاكي، من اتجاه مخالف لخط السير الأول، وكادوا يدهسون عدد من المواطنين.