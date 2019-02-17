شكرا لقرائتكم خبر عن خبير اقتصادي: استئناف شركة «مرسيدس» عملها بمثابة شهادة عالمية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الدكتور إيهاب الدسوقي، رئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، إن حجم الاستثمارات الألمانية في مصر تبلغ 7 مليارات دولار.

ووصف «الدسوقي»، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة «صدى البلد» حجم الاستثمارات الألمانية في القاهرة بالضعيفة ولكن تنوعها يعد مؤشر جيد حيث تستثمر في مجال السيارات ومحطات إنتاج الكهرباء وفي الكيماويات مما يؤدي إلى زيادة معدلات النمو الاقتصادي المصري.

وتابع أن الجانب الألماني يرغب في الاستثمار في مصر لاسيما مع تحقيقهم أرباح كبيرة جراء الاستثمار في السوق المصرية. وأضاف رئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، أن استئناف شركة «مرسيدس» عملها بمثابة شهادة عالمية ويشجع نفس الشركات العالمية للاستثمار في السوق المصرية.