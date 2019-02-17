شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبى: القمة العربية - الأوروبية تنطلق الأحد المقبل برئاسة السيسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الاتحاد الأوروبى أن القمة العربية - الأوروبية ستعقد يومي الأحد والاثنين المقبلين (24 و 25 فبراير الجاري)، في شرم الشيخ برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ورئيس المجلس الأوروبى دونالد توسك.

وذكر بيان للاتحاد الأوروبى أن القمة بين جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي ستجمع "لأول مرة" رؤساء دول وحكومات من كلا الجانبين.

وأضاف أن دونالد توسك وجون كلود يونكر رئيس المفوضية الاوروبية سوف يمثلان رسميا الاتحاد الأوروبى خلال القمة.

وأكد الاتحاد الأوروبى أن القمة تهدف إلى تعزيز العلاقات العربية الأوروبية، حيث سيتم خلالها التركيز على عدد من القضايا والتحديات المشتركة ومن أهمها التعددية، التجارة والاستثمار، الهجرة، الأمن بالاضافة إلى الوضع في المنطقة.

ومن المقرر أن تنطلق أعمال القمة مساء الأحد المقبل بجلسة افتتاحية تعقبها جلسة مفتوحة على أن تتواصل الجلسات في اليوم التالي، ويعقد مؤتمر صحفى فى ختام الأعمال.

من جانبه، صرح مصدر دبلوماسى أوروبى، لوكالة أنباء الشرق الأوسط، بأن القمة ستشهد حضورا أوروبيا رفيع المستوى، حيث يشارك فيها - إلى جانب دونالد توسك وجون كلود يونكر - فيدريكا موجرينى الممثلة الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية نائب رئيس المفوضية الأوروبية والعديد من زعماء الدول الأوروبية الأعضاء فى الاتحاد الأوروبي.

وأشار المصدر إلى أن وزراء خارجية الجانبين العربي والأوروبي كانواعقدوا اجتماعا فى الرابع من فبراير الجارى ببروكسل للإعداد للقمة.

وأضاف أن للأوروبيين والعرب تاريخا طويلا ثريا من التبادل الثقافي والاقتصادي والتجاري والسياسي، بالإضافة إلى القُرب الجُغرافي والاعتماد المُتبادل، مما ساهم في مأسسة علاقات قوية بين الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية.

وأكد أنه ومن خلال إطار العمل هذا أصبح الهدف المُشترك هو تطوير تعاون أوثق من أجل تحقيق الآمال المُشتركة وصولاً إلى السلام والأمن والازدهار في المنطقتين.

ونوه بأن جامعة الدول العربية تعد التجمع العربي الوحيد الذي يشمل عموم البلدان العربية، وهى نظير الاتحاد الأوروبي في العالم العربي.