شكرا لقرائتكم خبر عن صور .. أمطار رعدية وثلوج على الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت محافظة الإسكندرية مساء اليوم، هطول أمطار رعدية وكرات من الثلج غرب الإسكندرية، يصاحبها انخفاض شديد فى درجات الحرارة، وذلك فى إطار موجة الطقس الشتوى الذى تتعرض له المحافظة حاليا.

وأعلنت شركة الصرف الصحى بالإسكندرية برئاسة اللواء محمود نافع رئيس مجلس إدارة الشرمة، رفع درجة الاستعداد لاستقبال موجة الطقس الحالية من خلال انتشار مراكز سيارات الشفط وانتشار عمال الشركة وتطهير الشنايش والمطابق، كما قامت شركة نهضة مصر بتكثيف أعمال كسح مياه الأمطار من الشوارع ورفع القمامة لعدم تراكمها ومنع الصرف بالشنايش.