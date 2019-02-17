شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس ديوان رئيس جمهورية المالديف يثنى على تجربة الأوقاف فى تجديد الخطاب الدينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم الأحد وفدًا من دولة المالديف والذي يتكون من على زاهر رئيس ديوان الرئيس المالديفي، والدكتور أحمد زاهر على وزير الشئون الإسلامية، وعائشة على وزير التربية والعلوم ، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين .

وخلال اللقاء عرض وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة تجربة الأوقاف المصرية في تجديد الخطاب الديني ومواجهة الفكر المتطرف ، وفي استثمار أموال الوقف ، وأهداهم معاليه أكثر من عشرين كتابًا من إصدارات وزارة الأوقاف عربيًّا ومترجمًا من أهمها : كتاب (مفاهيم يجب أن تصحح) ، وكتاب (ضلالات الإرهابيين وتفنيدها) ، وكتاب (الفهم المقاصدي للسنة النبوية) ، وكتاب (الكليات الست) ، مما حاز ثناء الوفد المالديفي .

ورحب وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة بمشاركة دولة المالديف في المسابقة العالمية للقرآن الكريم السادسة والعشرين التي تنظمها وزارة الأوقاف المصرية ، معربًا عن استعداد الوزارة لتدريب أئمة دولة المالديف بأكاديمية الأوقاف المصرية لتدريب وتأهيل الأئمة والواعظات وتدريب المدربين ، وتزويدهم بإصدارات الوزارة المختلفة .

من جانبه أثنى علي زاهر رئيس ديوان الرئيس المالديفي على تجربة الأوقاف المصرية في تجديد الخطاب الديني ، مؤكدًا أن مصر أصل الإسلام ، وجئنا للاستفادة من تجربتها في مواجهة الإرهاب والقضاء على الفكر المتطرف

وأكد الدكتور أحمد زاهر علي وزير الشئون الإسلامية بدولة المالديف أننا استفدنا كثيرًا من تجربة الأوقاف المصرية في تجديد الخطاب الديني واستثمار مال الوقف

ومن جانبها أكدت عائشة علي وزير التربية والعلوم بالمالديف أن وزارتها ستستفيد من إصدارات الأوقاف المصرية باللغة الإنجليزية في مدارسها .