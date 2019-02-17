"محلية النواب" تناقش طلب إحاطة بخصوص تزايد القمامة في المعادي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-أحمد علي وميرا إبراهيم:

قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، إنه سيقوم بجولة في حي المعادي في أول أبريل القادم، بصحبة محافظ القاهرة وسكرتير عام المحافظ، لمتابعة مستوى النظافة في شوارع الحي، لافتا إلى أن هيئة نظافة القاهرة ليست لديها إمكانيات وموارد كافية للقيام بمنظومة النظافة.

وعقدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الأحد، اجتماعا برئاسة النائب أحمد السجينى رئيس اللجنة، لمناقشة طلب إحاطة مقدم من النائب حسن بسيوني حول تراكم القمامة في شوارع المعادي بسبب عدم جدوى الاستعانة بالكناسين وعدم تدخل المسئولين بالحي، سواء بالرقابة أو الإشراف.

وأكد رئيس هيئة نظافة القاهرة اللواء محسن محمد أن هناك خطة عمل للهيئة، إلا أنه لم يتم تنفيذها بسبب العجز في العمالة بالهيئة الذي يصل إلى 75%، حيث لا توجد تعاقدات بمكافأة شاملة، مما اضطر الهيئة إلى التعاقد مع موردين عمال.

من جانبه، طالب النائب محمد الحسيني عقد اجتماع عاجل مع وزير التنمية المحلية وممثلي الحكومة، للتوصل لحلول سريعة لمنظومة القمامة.​