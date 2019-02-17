تفاصيل مبادرة الرئيس للكشف عن التقزم والسمنة والأنيميا (إنفوجرافيك)

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

نشرت الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، مساء اليوم الأحد، إنفوجرافيك، لتوضيح المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن أمراض التقزم والسمنة والأنيميا لطلاب المرحلة الإبتدائية بمدارس الجمهورية.

وتضم المرحلة الأولى من المبادرة 11 محافظة تستهدف 5 ملايين طالب، في الفترة من 17 إلى 28 فبراير الجاري. أما المرحلة الثانية في الفترة من 1 إلى 20 مارس المقبل، حيث تشمل 11 محافظة تستهدف 3 ملايين طالب.

وجاءت تفاصيل المبادرة كالآتي: