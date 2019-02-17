محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - فتحي سليمان:
مثّل المتهم بقتل زوج خالته في شارع معروف بمنطقة وسط البلد، جريمته أمام فريق نيابة قصر النيل، مساء اليوم الأحد، بعد أن ضبطته أجهزة الأمن.
تلقى قسم شرطة قصر النيل أمس، بلاغا من الاهالي بمقتل "أنور. ع" 80 سنة، فانتقل رجال المباحث وعثروا على جثة المجني عليه غارقا في دمائه.
وتوصلت تحريات المقدم حسام العشماوي رئيس مباحث قسم شرطة قصر النيل إلى المتهم بارتكاب الواقعة، ويعمل سايس في المنطقة، وتربطه علاقة قرابة بالمجني عليه يدعى "ح. ن"، 38 سنة، وألقى رجال المباحث القبض عليه، وأقر بارتكاب الواقعة.
وبينت التحريات أن المجني عليه زوج خالة المتهم ويقطن بمفرده في الشقة، وكان المتهم يتردد عليه لقضاء احتياجاته، والحصول منه على مبالغ مالية.
وكشفت التحريات، أن المتهم يتعاطى المواد المخدرة، وأنه قتل المجني عليه بطريقة وحشية.
ونصبت أسرة المجني عليه سرادق العزاء مساء اليوم، بعد القبض على المتهم، وتمثيله الجريمة.
تحرر محضرا بالواقعة وتباشر النيابة العامة تحقيقاتها في الواقعة.
كانت هذه تفاصيل خبر المتهم بذبح زوج خالته في شارع معروف يمثل جريمته أمام النيابة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.