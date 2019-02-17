أخبار مصر | "صوت الشعب" ينعى شهداء الوطن.. ويدعو للتكاتف ضد الإرهاب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "صوت الشعب" ينعى شهداء الوطن.. ويدعو للتكاتف ضد الإرهاب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
نعى حزب صوت الشعب برئاسة المستشار أحمد حسين البراوي، وكل قيادات الحزب وأمناء المحافظات، رجال القوات المسلحة الذين استشهدوا في شمال سيناء، أثناء الاشتباكات وتطهير البؤر الإرهابية، خلال قيامهم بواجبهم الوطني والتصدي للتنظيمات والجماعات الإرهابية الضالة.
ودعا رئيس الحزب، في بيانه أصدره، صباح اليوم الأحد، الشعب المصري إلى وحدة الصف والتكاتف ودعم القوات المسلحة والشرطة بكل قوة في حربهما ضد الإرهاب.
وأكد "البراوي"، أن المعركة ضد الإرهاب هي معركة جميع المصريين الذين يقفون خلف رجال القوات المسلحة والشرطة المصرية، حتى تطهير كامل تراب الوطن من الإرهاب واقتلاعه من جذوره.
وشدد على أن الإرهاب الآثم يسعى بكل قوة لنشر الخراب والدمار في كل مكان وأنه يستهدف خير أجناد الأرض لأنهم يتصدون بكل قوة لعملياتهم الإجرامية ويقدمون أرواحهم بطيب خاطر فداء لوطننا الغالى مصر.
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