أخبار مصر | ريهام سعيد تعلن استمرار مبادرة علاج ١٠٠ طفل مصري مصاب بالقلب

أعلنت الإعلامية ريهام سعيد، عن استمرار مبادرة علاج ١٠٠ طفل مصري مصاب بمرض القلب.

ونشرت "سعيد"، عبر برنامجها "صبايا"، على فضائية "الحياة"، رقم الحساب، وهو كالأتي: 1220001000001031، بجميع فروع بنك مصر للتبرع للحالات.

نشاط مكثف، يشهده الرئيس عبد الفتاح السيسي، في ألمانيا، حيث شارك في فعاليات الجلة الرئيسية لمؤتمر ميونخ للأمن، وعرض رؤية مصر، حول الحلول السياسية لحل مختلف الأزمات، ثم التقى بالمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

مؤتمر ميونخ

انطلقت فعاليات الجلسة الرئيسية لمؤتمر ميونخ للأمن بألمانيا بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي وعدد من قادة وزعماء الدول.

وألقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، كلمة بمؤتمر ميونخ للأمن كأول رئيس خارج أوروبا يلقى كلمة بالجلسة الرئيسية، ويصل عدد المشاركين في الدورة الخامسة والخمسين إلى ما يقرب من 700 مشارك و1200 صحفي.

وتضمنت كلمة "السيسي"، خلال مؤتمر ميونخ، رؤية مصر للتوصل إلى حلول سياسية لمختلف الأزمات التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط، في ضوء ثوابت سياسة مصر الخارجية التي تستند إلى الحفاظ على كيان الدولة الوطنية، وترسيخ تماسك مؤسساتها، وقواتها الوطنية النظامية واحترام سيادة الدول على أراضيها وسلامتها الإقليمية، وكذا جهود مصر في إطار مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف.

موضوعات المؤتمر

ويشارك في الجلسة كل من نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس، وعدد من رؤساء الدول والحكومات ورؤساء الوزراء وعدد من رؤساء المنظمات الدولية، منهم أمين عام جامعة الدول العربية، والممثلة السامية للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، والأمين العام لحلف الناتو، ومدير صندوق النقد الدولي، والأمين العام لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي، ومدير برنامج الغذاء العالمي بالأمم المتحدة.

ويتضمن جدول أعمال المؤتمر، عددًا من الموضوعات أهمها التعاون عبر الأطلسى وإيجاد الحلول للعديد من المشكلات التي تواجهها دول العالم، كما سيتم مناقشة مستقبل مراقبة الأسلحة والتعاون في السياسة الدفاعية وتأثيرات تغير المناخ والابتكار التكنولوجى على الأمن الدولي.