أخبار مصر | الوزراء: ٢٣٥ عيادة يقدمون الخدمة العلاجية لطلاب الأنيميا والسمنة (إنفوجراف)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الوزراء: ٢٣٥ عيادة يقدمون الخدمة العلاجية لطلاب الأنيميا والسمنة (إنفوجراف) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
نشر مركز معلومات مجلس الوزراء، إنفوجراف حول المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن أمراض التقزم والسمنة والأنيميا لطلاب المرحلة الابتدائية.
وأوضح الإنفوجراف، أن الحملة ضمن حملة ١٠٠ مليون صحة، وتوجد في ٢٧ محافظة لافتا أن هناك ٢٢٥ عيادة تقدم الخدمة العلاجية لطلاب.
وأشار الإنفوجراف إلى أن الحملة تستهدف ١١.٩ مليون طالب في ٢٢ ألف مدرسة كما أن عدد الفرق الطبية المشاركة وصل ٤٤٢٠ فريق.
وأوضح أن ٢٢٪ يعانون من الأنيميا و٧٪ يعانون من التقزم و١٥٪ يعانون من السمنة، لافتا أن نسبة إصابة الذكور أعلى من الإناث.
وخلال مؤتمر صحفي تم عقده، بمقر مجلس الوزراء، بحضور وزيرى التربية والتعليم والتعليم الفني، والصحة والسكان، للإعلان عن انطلاق حملة الكشف والعلاج المبكر لطلبة المدارس الإبتدائية من أمراض السمنة والأنيميا والتقزم، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
أوضحت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أن المبادرة الحالية تُنفذ ضمن حملة " 100مليون صحة" في إطار توجيهات القيادة السياسية، بتقديم خدمة طبية متميزة، والاهتمام بصحة الطلاب من خلال الخدمات المقدمة في الحملة مثل قياس نسبة الهيموجلبين بالدم للكشف المبكر عن الأنيميا، وقياس الطول والوزن لتحديد مؤشر كتلة الجسم ومستوى السمنة والتقزم.
وأضافت وزيرة الصحة والسكان أن المسح يستهدف ما يقارب 12مليون طالب فى أكثر من 22 ألف مدرسة، مُوضحة أن إجمالي عدد عيادات الربط في المراحل الثلاث يصل إلي 225 عيادة، وأن إجمالي عدد الفرق العاملة يصل إلي 4420 فريقاً، مُنوهة إلي أن الفحص يجرى بموجب موافقة كتابية من ولى الأمر، وشهادة ميلاد الطالب، مُطمئنة أولياء الأمور أن من يثبت اصابته من الطلاب يتم تحويله لعيادات التامين الصحي لتلقى الخدمة الطبية بالمجان وأن كافة الأجهزة والأدوات الطبية المُستخدمة علي أعلي مستوي لضمان حماية صحة الطلاب.
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