انت الان تتابع مخالفات بيع أراضي الدولة في طلب إحاطة بالبرلمان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

ناقشت لجنة الإدارة المحلية خلال اجتماعها برئاسة النائب أحمد السجيني، طلب إحاطة المقدم من النائب أشرف عزيز إسكندر، بشأن وجود مخالفات شابت بيع أرض ملك محافظة الفيوم بمنطقة دمو بالفيوم، عن طريق المزاد العلني الذي تم إعلانه في الجرائد الرسمية، إذ قال إسكندر، إن هناك عدد من المخالفات تم رصدها في تلك الواقعة، منها انخفاض السعر التقديري، للقطعة رقم 11 ومساحتها 97547 متر مربع، عن السعر التقديرى للقطع المجاورة، على الرغم من أنها أكثر تميزًا لوقوعها على أربع شوارع رئيسية أقلها عرضا عشرين متر.

وأشار إلى أن السعر التقديري بلغ 700 جنيه للمتر، بينما بلغ سعر القطع 9، 10 المجاورة 2100 جنيه، بفارق 1500 جنيه لكل متر مربع. وأضاف إسكندر، أنه تم ترسية القطعة 11 لإقامة جامعة خاصة بمبلغ 1100 جنيه للمتر، بينما القطعة رقم "9 ب" 2125 للمتر والقطعة رقم "10 ب" 2150 جنيه للمتر. وأوضح، أن القطعة رقم 11 تم ترسيتها