شكرا لقرائتكم خبر عن «دفاع النواب»: السيسي وجه رسالة إلى العالم بأنه لا يوجد استثمار إلا بتوافر الأمن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء سلامة الجوهري، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه رسالة إلى العالم بأنه لا يوجد استثمار إلا بتوافر الأمن.

وتابع «الجوهري»، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة «صدى البلد» أن مصر قامت باتخاذ عدة خطوات نجاحة ضد الإرهاب، موضحا أن الإرهاب إذا كان موجودا في أحد الدول العريبة سوف يطال الدول الأورويبة وفق ما أكده الرئيس السيسي.

وأضاف أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يعد أول رئيس غير أوروبي يحضر اجتماعات جلسات مؤتمر ميونخ الأمن في نسخته الـ 55 وحضر الجلسة الرئيسية وألقى كلمة.

وأشار وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي إلى أن الشعب المصري متكاتف ضد الإرهاب ومؤيدين لسياسات الدولة.