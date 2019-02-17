شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالي يُكرّم رئيس جامعة الزقازيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرّم الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الأحد، الدكتور خالد عبدالباري رئيس جامعة الزقازيق.

وأعلن «عبدالغفار» على هامش الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى للجامعات، الأحد، فوز جامعة الزقازيق بالمركز الأول في نتيجة مسابقة «حكاية نصر» التي تم إطلاقها مطلع العام الدراسي الحالي تزامنا مع مرور ٤٥ عاما على انتصارات حرب أكتوبر، حيث شارك في المسابقة 112 ألف طالب وطالبة ب ٢٦ جامعة حكومية، و٥ جامعات خاصة و٦ معاهد عليا.

وفاز بالمركز الأول جامعتا الزقازيق والمنيا، وفاز بالمركز الثاني جامعتا السويس والمنوفية، وفاز بالمركز الثالث جامعة قناة السويس.

كان المجلس الأعلى للجامعات عقد أمس اجتماعه الشهري برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات، والسادة رؤساء الجامعات، وذلك بمقر المجلس بجامعة القاهرة، حيث قدم الوزير درع التكريم للدكتور خالد عبدالباري ولرؤساء الجامعات الفائزة.