شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يحتمع بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار يجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة، الأحد، فور عودته مساء اليوم من ميونخ.

كان السيسي عاد إلى أرض الوطن، مساء اليوم الأحد، قادمًا من ميونخ بعد زيارة لألمانيا، حيث شارك في أعمال مؤتمر ميونخ للسياسات الأمنية.

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