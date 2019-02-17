شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق المؤتمر الدولي للتعليم النوعي وبناء الإنسان بجامعة القاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلقت بجامعة القاهرة، اليوم الأحد، فعاليات المؤتمر العلمي الدولي السادس بعنوان «التعليم النوعي وبناء الإنسان»، الذي تنظمه كلية التربية النوعية بجامعة القاهرة لمدة يومين بقاعة المؤتمرات بالمدينة الجامعية.

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، في كلمته بالمؤتمر، إن فعاليات مؤتمر «التعليم النوعي وبناء الإنسان» ومحاوره تعد مؤشراً من مؤشرات مواكبة منطق التقدم المطلوب في مسيرة الوطن، وتبدو أهميتة في تقديم كشف حساب لما تنهض به كليات الجامعة في خدمة مسيرة الهدف الوطني الأسمى في معركة بناء الإنسان .

وأضاف الخشت أن جامعة القاهرة سارت قدماً في هذا الإتجاه منذ اتخذت شعارها تطوير العقل المصري منذ صيف العام الماضي وتكوين كوادر قادة المستقبل، خاصة وأن مشروعات جامعة القاهرة تتماشى بشكل جيد مع حاجات الدولة الوطنية ومشروعات التنمية المستدامة ومعالجة القضايا الاجتماعية، ورعاية الفئات الخاصة، والتخفيف من البطالة والتسرب من التعليم، ترسيخ منظومة القيم الأخلاقية الدافعة للتقدم والرافضة للعنف والتطرف والعنصرية والتعصب والانغلاق الفكري، وترسيخ مفاهيم وقيم المواطنة والانتماء والتعايش السلمي في ظل مفهوم المشترك الإنساني وقبول الآخر.

وتابع الخشت أنه لابد من الإفادة من التجارب والخبرات الدولية في مختلف التخصصات والحقول المعرفية بالكلية، والإفادة من الدراسات البينية، إلى جانب توظيف أنشطة الكلية في اتجاه بناء الإنسان من خلال إعادة قراءة أهداف العلوم التربوية والنفسية، والتغلب على صعوبات التعليم وتنمية التذوق الجمالي، وارتقاء الحس الإنساني بما يتسق مع منظومة تقدم الدولة الوطنية، وتنمية دور التربية الجمالية والإعلامية وتحقيق التكاملية بين التخصصات النوعية والتفاعلية بين الفنون من الرسم والموسيقى والإعلام وعلم النفس، مع الإفادة من تطبيقات برامج الجودة ومتطلباتها في إنجاز المرحلة القادمة.

وقال الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الأسبق، إن العلم هو غاية هامة للنهوض بالمجتمع، ولا بد من تعزيز فرص الحياة للجميع، وهو حق لكل مواطن يهدف إلى بناء الشخصية المصرية وتشجيع الابتكار وترسيخ مبادئ المواطنة وعدم التمييز، لافتا ًإلى أن التعليم هو حق يتجه لتطوير الشخصية الإنسانية وتعميق الفهم والتسامح بين الدول، قائلاً: «نحن بحاجه إلى استلهام سياسة مختلفة وجديدة للتعليم تتلاءم مع مقتضيات التقدم، لأن التعليم هو أهم مقاييس تقدم الأمم»، مشيراً إلى أن تخصصات كلية التربية النوعية من أكثر التخصصات التصاقاً بحياة الإنسان لذا يجب على الدولة الاهتمام بها لأن التعليم يعمل على تشكيل العقول واستلهام الهمم ولا بد من تطوير هذه التخصصات مع استيعاب حقائق العصر ومواكبة مظاهر التطوير والإيفاء بمصالح المجتمع.

ومن جانبه، أوضح الدكتور أيمن الخطيب، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، أن السياسة العامة للدولة تهدف إلى بناء الإنسان، وتخصص كلية التربية النوعية بمختلف جوانبها تأتي في إطار جوانب تنمية الإنسان المصري، مضيفاً أن توصيات المؤتمر لابد وأن تعمل على النهوض بالتعليم، ويأتي أهمية هذا المؤتمر لخدمة مسيرة النهوض بالوطن وبناء المجتمع المصري.

وأشار الدكتور مخلص محمود عميد كلية التربية النوعية ورئيس المؤتمر، أن مصر تشهد نهضة في جميع المجالات وتضع التعليم في قائمة أولوياتها في محاولة إصلاح منظومة التعليم، مضيفاً أن جامعة القاهرة تعد منبع للفكر والثقافة في المجتمع ولها دور رائد في طرح الرؤي العلمية وملائمتها مع متطلبات العصر ومعالجة قضايا المجتمع والفكر والوعي، مشيرا ًإلى أن المؤتمر جاء لإيمان الكلية بدور التعليم النوعي في خدمة القضايا التي تمهد الطريق إلى مجتمع أكثر فكراً وثقافةً ووعي والبعد عن التطرف والتعصب.

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمود أبوالنور وكيل كلية التربية النوعية لشؤون الدراسات العليا والبحوث، ومقرر المؤتمر، أن المؤتمر العلمي الدولي السادس بعنوان «التعليم النوعي وبناء الإنسان» الذي تنظمه الكلية، يناقش عدد من المحاور الهامة ومن بينها التربية الفنية وبناء الإنسان، والتربية الموسيقية وبناء الإنسان، والإعلام التربوي وبناء الإنسان، والعلوم التربوية والنفسية وبناء الإنسان، والتكامل ما بين التخصصات النوعية المختلفة في بناء الإنسان، إلى جانب تقديم مقترحات لتفعيل دور التعليم عامة والتعليم النوعي خاصة في النهوض بالإنسان ومعاجلة القضايا الاجتماعية المعاصرة.