شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين الدفعة الرابعة من العاملين المؤقتين والمتعاقدين بوزارة الآثار‎ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتمد الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، الأحد، قرارا بتثبيت الدفعة الرابعة من العاملين المؤقتين والمتعاقدين بوزارة الآثار، والذي يتضمن تعين عدد 2544 من العاملين المؤقتين من كافة قطاعات وزارة الآثار على درجات دائمة.

وأوضح «وزيري»، في تصريحات صحفية، أن هذا القرار يأتي في إطار حرص وزارة الآثار على مصلحة العاملين بها والتزامها بتثبيت جميع العمالة المؤقتة بها، وذلك ضمن منظومة عمل دقيقة وحيادية، حيث بدأت الوزارة العمل على ملف التثبيت منذ عام 2016 طبقا للقواعد واللوائح المنصوص عليها ووفقا لكشوف حصر الوحدات الحسابية بالوزارة، مؤكدًا أن هذا الملف يعد أحد أولويات الوزارة، والتي عملت عليه باهتمام وحرص شديد حيث تم حصر عدد العاملين المؤقتين وعمل قاعدة بيانات خاصة بهم ومراجعة الكشوف أكثر من مرة.