شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تدين الهجوم الإرهابي على عناصر من الشرطة الهندية في كشمير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدانت جمهورية مصر العربية الهجوم الإرهابي الذي استهدف حافلة عناصر من الشرطة الهندية في كشمير، ما أسفر عن وفاة نحو 44 شخصا وإصابة آخرين.

وأعربت مصر، في بيان لوزارة الخارجية، الأحد، عن خالص التعازي لأسر الضحايا، متمنية سرعة الشفاء للمصابين.

وجدد البيان دعوة مصر لتكثيف الجهود الدولية من أجل القضاء على الإرهاب.