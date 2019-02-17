شكرا لقرائتكم خبر عن «الزراعة» تطرح منتجات مشروع غرب المنيا أمام ديوان الوزارة بالدقي بسعر التكلفة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر الدكتور عزالدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، طرح منتجات مشروع غرب غرب المنيا في منافذ الوزارة للمواطنين وبسعر التكلفة، تخفيفا عن كاهل المستهلك المصري للحد من محاولات البعض إستغلال المواطنين برفع الأسعار لمختلف منتجات الخضروات.

وقال «أبوستيت»، في تصريحات صحفية، الأحد، إن ذلك يأتي انطلاقا من دور وزارة الزراعة في مكافحة غلاء الأسعار، مشيرا إلى أن سياسة الوزارة هي القضاء على الحلقات الوسيطة بين المنتج والمستهلك مما يؤدي إلى تخفيض الأسعار بنسبة كبيرة.

وأضاف وزير الزراعة أن طرح منتجات مشروع غرب غرب المنيا في المنافذ التابعة للوزارة، رغبة في التأكيد على أن البحوث العلمية تخدم الإنتاج الزراعي من خلال تطوير البحوث التي تساهم في زيادة إنتاجية المحاصيل رغم التحديات المناخية التي يتعرض لها مختلف أنواع الزراعات بالمشروع.

وأشاد «أبوستيت»، بجهود العاملين بالمشروع الذين يعملون في ظروف بيئية غاية في الصعوبة وتحدوا الصعاب واستطاعوا تحويل الصحراء الجرداء إلى جنة خضراء حتى تصبح مزرعة نموذجية تشجع المستثمرين على الاستثمار فيها، وبدأت بشائر الخير في حصاد الإنتاج بدءا من محاصيل الخضروات مرورا بالإنتاج الحيواني وإستعدادا لبدء موسم حصاد المحاصيل الحقلية خلال الفترة المقبلة.

ووفقا لبيان رسمي أصدرته وزارة الزراعة، يتم طرح بيع كيلو الطماطم في منافذها من منتجات مشروع غرب غرب المنيا بسعر 3 جنيهات للكيلو وسعر الكرنبة الواحدة هو 5 جنيهات وهي أسعار تقل عن نصف ثمنها في الأسواق، رغم أن منتجات مشروع غرب غرب المنيا تتميز بمطابقتها لمواصفات الجودة.

وأعلنت وزارة الزراعة أن سيارة التوزيع متواجدة يوميا من الساعة العاشرة صباحا عند مقر الوزارة بالدقي.

الجدير بالذكر أن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي قام أمس السبت بزيارة مشروع غرب غرب المنيا الذي يستهدف زراعة وتنمية 20 ألف فدان.