شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس يعود إلى أرض الوطن بعد مشاركته في مؤتمر «ميونخ» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار عاد الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى أرض الوطن، مساء اليوم الأحد، قادمًا من ميونخ بعد زيارة لألمانيا، حيث شارك في أعمال مؤتمر ميونخ للسياسات الأمنية.

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