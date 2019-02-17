أخبار مصر | "الخليج 365" تطلق خدمة صحافة المواطن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الخليج 365" تطلق خدمة صحافة المواطن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أطلقت بوابة الخليج 365، خدمة "صحافة المواطن"، والتي تتيح للقراء إرسال الأخبار والفيديوهات والصور والشكاوى، عبر تطبيق "الواتس آب"، وإيضًا استقبال الأخبار العاجلة فور حدوثها. وللاشتراك في خدمة الأخبار العاجلة على الواتس آب، ارسل كلمة (اشترك) على رقم (01026862284)، وإيضًا لإرسال الشكاوى والفيديوهات والأخبار قم بإرسالها على نفس الرقم.

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