أخبار مصر | "مستقبل وطن" يوزع كراتين مواد غذائية مجانية للأسر الاكثر احتياجا بالفيوم (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مستقبل وطن" يوزع كراتين مواد غذائية مجانية للأسر الاكثر احتياجا بالفيوم (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام حزب مستقبل وطن، بمحافظة الفيوم، بتوزيع 2000 كرتونة مواد غذائية مجانية، فى إطار تفعيل مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حياة كريمة لشعب عظيم.

وقالت أمانة حزب مستقبل وطن بالفيوم، إنها تم توزيع الكراتين من خلال منافذ توزيع السلع الغذائية واللحوم بحى الحواتم وكذلك منفذ البارودية بالتنسيق والتعاون بين أمانتى الحزب بقسم أول وقسم ثان وبحضور وإشراف محمود خيرى أمين تنظيم قسم ثان ومحمد عشرى أمين تنظيم قسم أول.

الجدير بالذكر أن هذة المبادرة مستمرة وسيتم التوزيع تباعا ومجانا فى جميع مراكز المحافظة بالكامل، بالإضافة إلى إستمرار منافذ توزيع المواد الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة.