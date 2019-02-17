أخبار مصر | "مستقبل وطن" يطلق مسابقة الدوري الرياضي لكرة القدم لنصف العام بالدقهلية (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مستقبل وطن" يطلق مسابقة الدوري الرياضي لكرة القدم لنصف العام بالدقهلية (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أطلق حزب مستقبل وطن، بمحافظة الدقهلية، فاعليات دوري مستقبل وطن لكرة القدم التى تنظمها أمانة العمل الجماهيري بمركز شربين لنصف العام.

وقال النائب فوزي الشرباصي، إن الهدف من إقامة الدورى هو نشر الوعي الرياضي والمشاركة وتشجيع الشباب المتميزين من خلال الدوري الرياضي وحضور نهائي دوري شربين لنصف العام الدراسي.

من جانبه، قام أمين القرموطي أمين العمل الجماهيري، بتكريم الفريق الفائز وتوزيع الهدايا التذكارية وتكريم المتميزين لتكون ضمن فاعليات الدوري الرياضي والتي تميزت بالإحترافية فى الاداء بين اللاعبين بشربين كأحد مراكز المحافظة ارتقاء بالدور الرياضي واصحاب التميز والابداع.