أخبار مصر | "مستقبل وطن" يطلق الفعالية الأولي لمبادرة "الست المصرية" ببورسعيد (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مستقبل وطن" يطلق الفعالية الأولي لمبادرة "الست المصرية" ببورسعيد (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأ حزب مستقبل وطن، بمحافظة بورسعيد، في المرحلة الأولي، من تدريب السيدات على الحرف اليدوية بمجال الجلود والخياطة اليوم الأحد ضمن مبادرة" الست المصرية" وذلك بنادي التوكيلات نطاق حي الشرق بقيادة مدربات علي اعلي مستوي من الاحتراف علي رأسهم رحيمة الشريف موسسة المباردة، لتوفير مصدر دخل أساسي للأسرة وتشغيل المرأة في العديد من الصناعات الحرفية التي تتناسب معها، وذلك من خلال العمل علي تمكين المرأة والمساعدة في ايجاد فرص تسويقيه للمنتجات.

وقالت رباب الشناوي أمينة المرأه بالحزب، إن الفعالية تنحصر أهدافها أولًا في تطوير مهارات المرأة في انتاج الحرف اليدوية والمبادرة إلى إقامة مشاريع خاصة بهنّ لتمكينهن من رفع مستواهن الاقتصادي والمعيشي،ثانيًا تهدف إلى التوجه نحو قطاع الشباب من خلال تأهيلهم وتدريبهم كونهم بناة الغد في أوطاننا

وأشار عادل اللمعي أمين الحزب ببورسعيد، إلى أن المبادرة تتماشى مع مبادرة رئيس الجمهورية لتوفير حياة كريمية من من خلال المساعدة في إقامة العديد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر للشباب وتشجع المرأة وخاصة المعيلة منها على العمل والبدء بمشروعاتهم الخاصة أو تطوير المشروعات القائمة والتشجيع على إقامة المشروعات الجديدة في مختلف مجالات الإنتاج.