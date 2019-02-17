مصر | النائب العام يحظر النشر في القضية رقم 1290 لسنة 2019 جنح أول أكتوبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النائب العام يحظر النشر في القضية رقم 1290 لسنة 2019 جنح أول أكتوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام، قرارا بحظر النشر في القضية رقم 1290، لسنة 2019 جنح أول أكتوبر، وذلك فى جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية الأجنبية والمحلية وجميع الصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية وغيرها من النشرات أيًا كانت وكذلك جميع المواقع الاليكترونية، وذلك لحين الانتهاء من التحقيقات فيها، عدا البيانات التى تصدر من مكتب النائب العام بشأنها.

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