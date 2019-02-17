مصر | إخلاء سبيل ممدوح حمزة بضمان مالي 20 ألف جنيه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إخلاء سبيل ممدوح حمزة بضمان مالي 20 ألف جنيه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت نيابة اسئناف القاهره إخلاء سبيل ممدوح حمزة الناشط السياسي، بضمان مالى قدره 20 ألف جنيه، لاتهامه بالتحريض ضد الدولة من خلال حسابه على موقع تويتر.

كانت نيابة اسئتناف القاهرة، استدعت أمس ممدوح حمزة وواجهته بما نشره على حسابه الشخصى على موقع تويتر وتم حجزه بالأمس لاستكمال التحقيقات معه بجلسة اليوم 17 فبراير وقررت إخلاء سبيله بضمان مالى قدره 20 ألف جنيه.

وقد تلق المكتب الفنى للنائب العام المستشار نبيل أحمد صادق والمستشار خالد ضياء الدين المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا بلاغا جديد ضد ممدوح حمزة بعد أن أعلن تاييدة لتركيا والتطاول علي الإعلام المصري.

حيث تقدم د سمير صبري المحامي ببلاغ جديد للنائب العام ونيابة أمن الدولة العليا ضد ممدوح حمزة لتملقه لأردوغان وسب الإعلام المصري.

وقال صبري: يواصل أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية الكشف عن وجوههم القبيحة، وتناقضاتهم الداخلية، وكان آخرهم ممدوح حمزة، الذي ما لبث أن أعلن تأييده لتركيا ومهاجمته مصر، بدعوى أن الإعلام المصري "كاذب ومنافق ومضلل"، وذلك فور إعلان المملكة العربية السعودية، بعد تحقيق شفاف، عن وفاة الصحفي جمال خاشقجي، واتخاذها الإجراءات اللازمة لمعاقبة المتورطين في الحادث.