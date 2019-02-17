شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرار وزير الداخلية بإنشاء سجن مركزى بأسيوط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير الداخلية رقم 299 لسنة 2019 بشأن إنشاء السجن المركزى للمنطقة الجنوبية بأسيوط. وجاء القرار بإنشاء سجن مركزى بمركز شرطة الغنايم بمديرية أمن أسيوط بمسمى " السجن المركزى للمنطقة الجنوبية بأسيوط"، ويشمل اختصاصه دوائر مراكز شرطة " الغنايم، صدفا، أبو تيج، وقسم شرطة أبو تيج"، وأن يلغى قرار رقم 74 لسنة 1983، على أن ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.



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