شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير رسمى يكشف ارتفاع المحلات المشاركة بالاوكازيون الشتوى لـ3231 خلال شهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

كشف تقرير رسمى لوزارة التموين والتجارة الداخلية عن عن استمرار المديريات بالمحافظات المختلفة فى تلقى طلبات أصحاب المحلات الراغبة فى المشاركة فى الأوكازيون الشتوى من خلال التقدم بطلبات للحصول على تصاريح، وأن المديريات تقوم بتسهيل كافة الإجراءات لمشاركة هذه المحلات من أجل انتعاش حركة التجارة وكذلك المساهمة فى توفير سلع ومنتجات بأسعار مخفضة وأن عدد المحلات التى شاركت فى الأوكازيون بلغت 3231 محلا منذ بداية الأوكازيون فى 14 يناير الماضى وحتى الآن منهم 141 قطاع أعمال و3020 قطاع خاص و15 تعاونى و55 استثمارى .

وأضاف التقرير، أن قطاع التجارة الداخلية يقوم حاليا بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمولات التجارية لمتابعة تداول المبيعات فى الأوكازيون الشتوى والتأكد من جدية العروض وأنها حقيقية منعا لخداع المستهلك، كما يتم التواصل مع مديريات التموين من أجل تشكيل مجموعات عمل لمتابعة حالة الأسواق وأعداد تقارير يومية عن حالة الأوكازيون من خلال الجولات الميدانية ﻭتم التأكيد على المديريات بالتوعية المواطنين بالنشرة التى أعدها قطاع التجارة بالوزارة حتى يكون لدى المواطن معرفة كاملة بالأوكازيون الشتوى خلال عمليات الشراء وكذلك معرفة أساسيات الشراء .

وأكد أيمن حسام الدين، مساعد وزير التموين لشؤون التجارة الداخلية، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، على أن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية حريص على تيسير كافة الإجراءات لحصول اصحاب المحلات التجارية على تصاريح المشاركة فى الأوكازيون الشتوى،كما الأجهزة الرقابية فى الوزارة تقوم بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمولات التجارية من أجل متابعة حركة الأوكازيون وتم تحرير 676 مخالفة حتى الآن منذ بدء الأوكازيون فى 14 يناير الماضى، وأحالتها إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة منهم 653 عروض وهمية فى تخفيضات أسعار السلع، و18 مخالفة عدم الإعلان عن الأسعار، بجانب تحرير محاضر نتيجة عدم الحصول على تصريح للمشاركة فى الأوكازيون.

وجدد مساعد وزير التموين، مطالبته للمواطنين بشراء المنتجات من المحلات المعروفة والمرخصة وليس مع الباعة الجائلين للحصول على حقهم فى سلع جيدة وتخفيضات حقيقية، مع ضرورة التزام التجار بإعطاء المستهلك فواتير بالسلع التى يتم شراؤها بها ثمن السلعة قبل الأوكازيون وبعد التخفيضات، حتى يتأكد من الحصول على تخفيضات حقيقية، وأن تتضمن الفاتورة نوع السلعة وتاريخ الشراء ومشاهدة الملابس بشكل جيد قبل الشراء للتأكد من جودتها.

من جانبة أكد هشام كامل وكيل وزارة التموين والتجارة الدخلية بالجيزة لـ"الخليج 365 "، على أن المديرية تواصل استقبال الطلبات من اصحاب المحلات التجارية الراغبة فى المشاركة فى الأوكازيون الشتوى ﻭوصل عدد المحلات المشاركة فى المحافظة إلى ما يقرب من 523 محلا حتى الآن منهم 521 محلا قطاع خاص و10 قطاع عام، لافتًا إلى أن أى شخص يتقدم بطلب للمشاركة فى الأوكازيون يقوم بتحديد نسبة التخفيضات التى سيطرحها على السلع خلال فتره مشاركتة فى الأوكازيون ويتم فحص طلبه، كما يتم تكثيف الحملات التجارية للتأكد من حقيقة العروض المطروحة ومن يحاول التلاعب يتم تحرير محاضر وإحالتها إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .