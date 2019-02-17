النقل العام بالقاهرة تشغل 20 أتوبيس من عزبة النخل للمرج بديلا للمترو

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء رزق على، رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، أنه نظرا لقيام هيئة مترو الأنفاق بعمل ازدواج بخطوط الخط الأول من محطة عزبة النخل حتى المرج، ستوفر هيئة النقل العام، خطوط نقل للمواطنين بين المحطتين.
وأضاف رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، لـ " الخليج 365 " ، أنه سوف يتم تشغيل خدمة من هيئة النقل العام بعدد 20 أتوبيس من عزبة النخل الى المرج الجديد من الساعة 9 مساء الى الساعة 1 صباحا ابتداءً من اليوم.
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