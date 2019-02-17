الزراعة تواصل تكثيف عمليات المكافحة للجراد الصحراوي - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

تلقي الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي تقريراً من الإدارة المركزية لمكافحة الآفات حول نتائج مكافحة أسراب الجراد على الحدود المصرية من الجنوب، حيث يقوم فريق المكافحة بالتعامل الفوري في مواجهة الجراد الصحراوي من اجل الحفاظ علي الإنتاج الزراعي

ومن جهته قال الدكتورممدوح السباعي رئيس الادارة المركزية لمكافحة الافات، في بيان، إن موسم التكاثر الشتوي الجاري للجراد الصحراوي شهد تطورات فى الظروف البيئية المرتبطة بتكاثر تلك الافة حيث تحسنت تلك الظروف بشكل كبير بدءا من أوائل نوفمبر الماضي بعد سقوط الأمطار وحدوث السيول بجنوب شرق جمهورية مصر العربية، مثلما هو الحال فى دول اريتريا و شمال شرق السودان قرب الحدود المصرية. و نتج عن ذلك نشاط متزايد للجراد الصحراوى فى دلتا طوكر بالسودان حتى وصل لحد التفشيات فى منتصف ديسمبر الماضي بتلك المنطقة والمناطق المجاورة لها بشمال اريتريا.

وأشار السباعي إلى أن ظهور الحشرات الانفرادية للجراد الصحراوى و التى تكاثرت بشكل محدود على مدار الشهور السابقة و قد نتجت عن ذلك قليل من التجمعات خفيفة الكثافة تمت مكافحتها منعا من ازدياد أعدادها، لافتاً إلى أن فريق المكافحة بأبو رماد عثر على سرب من الجراد الصحراوى الناضج جنسيا داخل الى الحدود المصرية من شمال السودان و قد تم التعامل الفوري معه والقضاء عليه، وتم العثور على سرب اخر فى منطقة حلايب تم القضاء عليه أيضا واستمرت اعمال المكافحة للجراد الصحراوي حتى تاريخ 17/2/2019.

وأضاف رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات أن أجمالي المساحة المصابة التي تمت معالجتها بدءا منذ 29 يناير 4740 هكتار (11376 فدان) بمنطقتي أبو رماد و حلايب استهلك فيها 2370 لتر من مبيد كلوروبيريفوس فى صورة حجم متناهي الصغر ULV بمعدل 0.5 لتر فى الهكتار، ومازالت لجان المسح والمكافحة مستمرة في عملها لرصد اية تحركات لأسراب الجراد الصحراوي والقيام بأعمال المكافحة على الفور فور استكشاف اية اسراب للجراد الصحراوي.