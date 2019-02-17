"البيئة": إجراءات قانونية ضد مجزر مخالف بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي: شكلت وزارة البيئة لجنة من باحثي جهاز شؤون البيئة بسوهاج بالاشتراك مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنشأة بسوهاج لبحث شكوى حول تسبب مجزر داخل الكتلة السكنية في أضرار بيئية. يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بسرعة بحث شكاوى المواطنين خاصة في المحافظات والقرى من خلال الأفرع الإقليمية لإزالة أسباب التلوث. وعاينت اللجنة الموقع وتبين صحة المخالفات البيئية وعدم مطابقة المجزر للاشتراطات البيئية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والاتفاق على نقل المجزر إلى الظهير الصحراوي، ويأتي هذا الإجراء بعدما تقدم النائب فيصل الشيبانى عضو مجلس النواب عن دائرة مركز المنشأة بمحافظة سوهاج بشكوى بشأن وجود مجزر المنشأة داخل الكتلة السكنية على الطريق الرئيسي الموصل بين مركز المنشأة ومركز جرجا ووقوعه على ترعة نجع حمادى الرئيسية، وما يترتب عليه من أضرار بيئية وخطر على صحة المواطنين.​

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