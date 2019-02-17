أخبار مصر | نقابة الإعلاميين تعلن تأييد التعديلات الدستورية.. وتؤكد على ثقتها ودعمها للرئيس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نقابة الإعلاميين تعلن تأييد التعديلات الدستورية.. وتؤكد على ثقتها ودعمها للرئيس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الإعلامى طارق سعدة القائم بأعمال نقيب الإعلاميين، على دعم نقابة الإعلاميين للتعديلات الدستورية التى وافق عليها البرلمان لاستكمال مسيرة الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التى بدأها الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأضافت النقابة في بيان له، أن جموع الإعلاميين تثق تماماً فى الرئيس وخطته لبناء مصر الحديثة، كما أنهم لم ينسوا أن ظهور نقابتهم التى كافحوا من أجلها على مدار سنوات كان فى عهده و إيماناً منه بحرية الإعلام المسئول الذى يقف خلف الدولة فى معركة البناء و التنمية وفى حربها ضد الإرهاب الأسود.

ووافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على تقرير اللجنة العامة بشأن مبدأ تعديل بعض مواد الدستور بناء على طلب مُقدم من 155 عضوًا (أكثر من خُمس أعضاء المجلس)، بموافقة 485 عضوا، مع إحالة التقرير إلى اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب لدراسته وتقديم تقرير للمجلس خلال 60 يوما.

وتضمنت الموافقة الإبقاء على الهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام، واستبعاد حذف المادتين 212 و213 من الدستور المتعلقة بالمادتين، والتي كانت تتضمنهما التعديلات المقترحة.