أخبار مصر | "البحوث الإسلامية" ينظم مسابقة شعرية لاكتشاف مواهب الطلاب الوافدين بمدن البعوث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "البحوث الإسلامية" ينظم مسابقة شعرية لاكتشاف مواهب الطلاب الوافدين بمدن البعوث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظم مجمع البحوث الإسلامية، مسابقة كبرى في الفنون الشعرية للطلاب الوافدين والطالبات الوافدات بمدن البعوث الإسلامية، لاكتشاف مواهبهم والعمل على تنميتها ودعمهم علميًا في هذا المجال، وذلك ضمن المسابقات التي نظمها المجمع للطلاب الوافدين خلال الفترة الماضية في مجالات: حفظ القرآن والأصوات الحسنة، والخطابة، والخط العربي، والزخرفة الإسلامية، والشعر؛ حيث عقدت أمس التصفيات النهائية لمسابقة الشعر للطلاب بمدينة البعوث الإسلامية بحضور متخصصين من أساتذة الأدب والشعر في جامعة الأزهر.

وشهدت المسابقة إقبالًا كبيرًا من الطلاب والطالبات، وأسفرت عن اكتشاف العديد من المواهب المتميزة في المجالات المختلفة التي تم الإعلان عنها.

وتأتي المسابقة ضمن الأنشطة العلمية والثقافية المتكاملة للطلاب الوافدين والطالبات الوافدات بمدن البعوث الإسلامية، والتي ينفذها المجمع لدعم المواهب المختلفة للوافدين والوافدات، والحفاظ عليهم من الاستقطاب والأفكار الهدامة التي تروجها الجماعات المتطرفة.