أخبار مصر | "البحوث الإسلامية": 60 واعظًا يعقدون 900 لقاء خلال فعاليات قوافل الأسبوع الماضي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "البحوث الإسلامية": 60 واعظًا يعقدون 900 لقاء خلال فعاليات قوافل الأسبوع الماضي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أطلق مجمع البحوث الإسلامية إلى قوافل إلى محافظات: سوهاج، أسيوط، كفر الشيخ، الشرقية، وعدد من المناطق العشوائية بالقاهرة أسفرت عن تنظيم نحو 900 لقاء في قرى ومراكز هذه المحافظات، من خلال الاتصال المباشر مع الناس، لبيان أهمية احترام إنسانية الإنسان، ونبذ مشاعر الكراهية والحقد، وغرس الأخلاق الحميدة في نفوس المواطنين، وذلك لدعم جهود الدولة في مجال التوعية، والتصدي للأفكار المتطرفة والهدامة، وبيان قيمة الوطن وضرورة المحافظة على مكتسباته من خلال وعي المواطنين والعمل الجاد، والإنتاج في مختلف المجالات وأهمية التخلي عن السلبية والكسل.

وقال محيي الدين عفيفي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية إن هذه القوافل تأتي أيضا في إطار جهود الأزهر الشريف لحماية الناس من خطر الفكر التكفيري، ودعم منظومة القيم الأخلاقية التي تحقق السلام المجتمعي بين الناس وترسخ للعادات والسلوكيات الإيجابية التي تبني جسورا من التعاون والتسامح بين أفراد المجتمع.

أضاف "عفيفي" أن القوافل انطلقت الثلاثاء الماضي واختتمت فعالياتها اليوم، بمشاركة نحو 60 واعظًا، لتنفيذ البرامج لتوعوية.

أوضح الأمين العام أن متطلبات وتحديات المرحلة الراهنة تحتاج إلى يقظة تامة ودعم مستمر في التعامل مع القضايا المجتمعية الشائكة التي ترتبط بواقع الناس، من خلال بيان ما يحيط بها من حقائق وتوضيح ما يثار حولها من شبهات زائفة، لأجل تحقيق الاستقرار المجتمعي، حتى يعيش الناس في أمن وسلام.