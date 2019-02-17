مصر | كشف غموض السطو المسلح على محل جواهرجي بحدائق الأهرام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كشف غموض السطو المسلح على محل جواهرجي بحدائق الأهرام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح رجال مباحث الجيزة، في كشف غموض واقعة السطو المسلح على محل جواهرجي بمنطقة هضبة الأهرام، والتوصل إلى مرتكبي الواقعة.

وكانت رصدت إحدي كاميرات المراقبة الخاصة بمحل الجواهرجي مكان السطو المسلح لحظة اقتحام أربعة ملثمين يحملون أسلحة نارية المحل وإطلاق أعيرة نارية، صوب المتواجدين بالمحل وسرقته.

ويستمع رجال مباحث الجيزة لأقوال شهود العيان على واقعة السطو المسلح على محل جواهرجي، بمنطقة حدائق الأهرام.

وقال شاهد عيان على الواقعة خلال التحقيقات أن 4 ملثمين اقتحموا محل الجواهرجي، وأطلقوا أعيرة نارية على أحد العاملين بالمحل، ثم سرقوا مشغولات ذهبية من المحل ووضعوها في شوال وفروا هاربين.

وتحفظت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بكاميرات المراقبة بمحل الجواهرجي مكان السطو المسلح بمنطقة حدائق الأهرام، والمحال المحيطة بمكان الواقعة.

وأفاد مصدر أمني بمديرية أمن الجيزة، في وقت سابق أن تم فرض قوات الشرطة بجميع مداخل ومخارج البوابة الرابعة، لتضييق الخناق على المتهمين بالسطو المسلح على محل مجوهرات بمنطقة حدائق الأهرام، وسهولة التوصل لهم والقبض عليهم.

وأضاف المصدر ذاته لبوابة الخليج 365، أنه جار فحص الشقق المفروشة والمشتبه بهم لسهولة التوصل للجناه، مشيرا أن المصاب حالته الصحية مستقرة.

وقام 4 ملثمين بالسطو المسلح على محل مجوهرات، بمنطقة حدائق الأهرام، دائرة قسم شرطة الهرم، وسرقة كمية من المشغولات الذهبية الخاصة بالمحل، وأصابوا صاحب المحل بطلق ناري.

وتلقي اللواء رضا العمدة مدير مباحث الجيزة، إخطارا من المقدم محمد الصغير رئيس مباحث قسم شرطة الهرم، بورود بلاغا من الأهالي بقيام مجهولين بالسطو المسلح على محل مصوغات ذهبية بمنطقة حدائق الأهرام دائرة قسم شرطة الهرم.

وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ، بإشراف اللواء محمد الألفي نائب مدير مباحث الجيزة، وبالفحص وسؤال شهود العيان قرروا أن 4 ملثمين يحملون أسلحة نارية، قاموا بالسطو المسلح على محل مجوهرات الطويل بشارع الجيش بالبوابة الرابعة، بمنطقة حدائق الأهرام، واستولوا على كمية كبيرة من المشغولات الذهبية، وأصابوا عامل بالمحل بطلق ناري في البطن، ثم لاذوا بالفرار مستقلين سيارة ملاكي ماركة لانسر.

وتم نقل المصاب للمستشفي لتلقي العلاج اللازم، وحرر المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.