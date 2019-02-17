انت الان تتابع رئيس الوزراء يصدر قرارا بتشكيل مجلس تنمية الصعيد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
مصطفى مدبولي رئيس الوزراء
أصدر الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قرارا بتشكيل مجلس إدارة هيئة تنمية الصعيد لمدة 3 سنوات، برئاسة اللواء سامي حسن منصور الشناوي وعضوية: اللواء أركان حرب صلاح حلمي عبد المطلب ممثلا لوزارة الدفاع والإنتاج الحربي، الدكتور عصام جلال حسن شعت ممثلا لوزارة التنمية المحلية، محمد بكر محمود بكر ممثلا لوزارة المالية، الدكتور محمد فتحي حافظ صقر ممثلا لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، الدكتور أسامة محمد حسين الظاهر ممثلا لوزارة الموارد المائية والري.
كما يضم تشكيل مجلس إدارة الهيئة عضوية معتز بالله مدحت يكن مصطفى الجندي ممثلا لوزارة الاستثمار والتعاون الدولي، أيمن أحمد حلمي ممثلا لجهاز المخابرات العامة، المهندس محمد زكي السويدي ممثلا لاتحاد الصناعات المصرية، عمرو إبراهيم أبو العيون ممثلا لاتحاد الغرف التجارية المصرية، بالإضافة إلى الدكتور طارق عبد
كما يضم تشكيل مجلس إدارة الهيئة عضوية معتز بالله مدحت يكن مصطفى الجندي ممثلا لوزارة الاستثمار والتعاون الدولي، أيمن أحمد حلمي ممثلا لجهاز المخابرات العامة، المهندس محمد زكي السويدي ممثلا لاتحاد الصناعات المصرية، عمرو إبراهيم أبو العيون ممثلا لاتحاد الغرف التجارية المصرية، بالإضافة إلى الدكتور طارق عبد الله مرسي الجمال، الدكتور خالد زكريا محمد أمين، الدكتور علاء الدين محمود زهران من المتخصصين وذوي الخبرة في مجالات عمل الهيئة.
من ناحية أخرى، قال نائب وزيرة التخطيط لشئون التخطيط الدكتور أحمد كمالي، يوم الخميس الماضي، إن الاهتمام بالصعيد من ضمن الأهداف المهمة جدا في رؤية مصر 2030 أو الخطة متوسطة المدي، إذ تسعى الوزارة لتنفيذ هذا الهدف، وهناك اعتمادات إضافية بنحو 150 مليون جنيه من خطة العام المالي الحالي لمحافظتي سوهاج وقنا. (التفاصيل)
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الوزراء يصدر قرارا بتشكيل مجلس تنمية الصعيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.