شكرا لقرائتكم خبر عن «الزراعة» ترفع حالة التأهب القصوي لمواجهة أسراب الجراد على الحدود المصرية السودانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقي الدكتور عزالدين أبوستيت وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي تقريرا من الدكتورممدوح السباعي رئيس الادارة المركزية لمكافحة الافات حول حالة الجراد الصحراوي على الحدود المصرية موضحا أن موسم التكاثر الشتوي الجاري للجراد الصحراوى(2018/2019م) شهد تطورات في الظروف البيئية المرتبطة بتكاثر تلك الافة حيث تحسنت تلك الظروف بشكل كبير بدءا من أوائل نوفمبر الماضي بعد سقوط الأمطار وحدوث السيول بجنوب شرق جمهورية مصر العربية، مثلما هو الحال في دول اريتريا وشمال شرق السودان قرب الحدود المصرية.

يأتي ذلك بينما كثفت اللجان الفنية في 55 قاعدة للجراد الصحراوي بمختلف المحافظات جهودة لترقب حالة الجراد على الحدود المصرية، خاصة بعد تفشي حالة الجراد بصورة مكثفة في الدول المجاورة وخاصة في السعودية والسودان واريتريا، مع جاهزيتها بالمبيدات اللازمة لأعمال المكافحة في هذه المناطق لمنع وصولها إلى الأراضي الزراعية في الدلتا ووادي النيل.

وأوضح التقرير، إنه نتج عن ذلك نشاط متزايد للجراد الصحراوى في دلتا طوكر بالسودان حتى وصل لحد التفشيات في منتصف ديسمبر الماضي بتلك المنطقة والمناطق المجاورة لها بشمال اريتريا، أما في مصر فقد ظهرت الحشرات الانفرادية للجراد الصحراوى والتى تكاثرت بشكل محدود على مدار الشهور السابقة وقد نتجت عن ذلك قليل من التجمعات خفيفة الكثافة تمت مكافحتها منعا من ازدياد أعدادها.

وأضاف التقرير، إنه في يوم 29 يناير 2019 عثر فريق مكافحة الجراد بأبورماد على سرب من الجراد الصحراوى الناضج جنسيا داخل إلى الحدود المصرية من شمال السودان، موضحا تم التعامل الفوري معه والقضاء عليه، وفي العاشر من فبراير تم العثور على سرب اخر في منطقة حلايب تم القضاء عليه أيضا.واستمرت اعمال المكافحة للجراد الصحراوي حتى تاريخ 17/2/2019 .

ومن جانبه قال الدكتور ممدوح السباعي رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات، إن أجمالي مساحة الأراضي المصابة تمت معالجتها بدءا منذ 29 يناير 4740 هكتار (11376 فدان) بمنطقتي أبورماد وحلايب استهلك فيها 2370 لتر من مبيد كلوروبيريفوس في صورة حجم متناهي الصغر ULV بمعدل 0.5 لتر في الهكتار.

وأضاف «السباعي»، أنه ما زالت لجان المسح والمكافحة مستمرة في عملها لرصد اية تحركات لأسراب الجراد الصحراوي والقيام بأعمال المكافحة على الفور فور استكشاف اية اسراب للجراد الصحراوي .