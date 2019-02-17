شكرا لقرائتكم خبر عن «القابضة لمياه الشرب»: التطوير مُستمر لمواكبة ما توصل إليه العلم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال دكتور صلاح بيومى، نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، إن البحوث والتطوير وعمليّات البحث المستمرة لمواكبة ما توصل إليه العِلم تمثل المحرك الأساسى لتحقيق أي تقدم في المرحلة الحالية لا سيما بقطاع مياه الشرب والصرف الصحى.

وأكد، بيومى، في كلمته، أثناء ورشة عمل دور ومهام البحوث والتطوير بالشركات التابعة، التي نظمتها الشركة القابضة اليوم، أهمية وضع الخُطط المستقبليّة والتنبؤ بحاجة الشركات إلى التَطوير، وطرح الأفكار، وإعداد التقارير السنوية والشهريّة عن الموضوعات التي تحتاج إلى بحث وتطوير.

وناقشت ورشة العمل بمشاركة مسؤولى الموارد البشرية والبحوث والتطوير بشركات المياه المهام الوظيفية لمديرى وأفراد البحوث والتطوير في الشركات التابعة، ومقترح المهام والأعمال السنوية، وتوحيد المفاهيم والرؤية والرسالة الخاصة بإدارات البحوث والتطوير على مستوى الشركات.

وأكد دكتور سليمان سرور، مدير عام البحوث والتطوير بالشركة القابضة، ضرورة تفعيل إدارات البحوث والتطوير بالشركات التابعة بمفهومها الواسع، لتشمل تطوير الجوانب الفنية والإدارية.

كما استعرضت، غادة عبدالوهاب، مدير عام الموارد البشرية بالشركة القابضة، الموقف الحالى لهيكل الإدارة العامة للبحوث والتطوير وبالشركات التابعة، ومقترحات تطويرها لتحقيق الهدف منها.