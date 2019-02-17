شكرا لقرائتكم خبر عن «القضاء الإداري» تؤيد قرار «الأعلى للإعلام» بمنع بث «LTC» (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قضت محكمة القضاء الإداري برفض الشق العاجل من الدعوى التي أقامتها قناة LTC، والتي طالبت فيها بوقف تنفيذ قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم 76 لسنة 2018 الخاص بمنع بث القناة، لحين تقنين أوضاعها.

وذكر المجلس، في بيان، الأحد، أن محكمة القضاء الإداري أحالت القضية إلى هيئة مفوضي الدولة.

وكان الأعلى للإعلام قد قرر في ديسمبر الماضي وقف قناة LTC «نظرًا لما قامت به من خروقات تسيء للإعلام وتستغل الحريات الممنوحة للإعلاميين في ارتكاب جرائم إعلامية بشكل سافر يمثل إهانة لمهنة الإعلام، والاستهتار بالقوانين والدستور وإهانة للمشاهدين، ومخالفتها للمعايير والأكواد الصادرة عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.