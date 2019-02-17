شكرا لقرائتكم خبر عن «محلية النواب» تطالب بإحالة واقعة بيع أرض بالفيوم للنيابة.. ووكيل اللجنة: «مصر بيتنصب عليها صوت وصورة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الأحد، طلب إحاطة مقدما من النائب أشرف عزيز إسكندر، بشأن وجود مخالفات في بيع أرض ملك محافظة الفيوم بمنطقة دمو عن طريق المزاد العلني، الذي تم إعلانه في الصحف الرسمية، وأوصت اللجنة بتشكيل لجنة فرعية لمعالجة الخلل الذي أشار إليه طلب الإحاطة ووضع معايير عامة تمنع تكرار الأمر.

وقال «إسكندر» خلال اجتماع اللجنة، الأحد، إن هناك عددا من المخالفات تم رصدها، منها انخفاض السعر التقديري للقطعة رقم ١١ ومساحتها ٩٧٥٤٧ مترا مربعا، عن السعر التقديري للقطع المجاورة على الرغم من إنها أكثر تميزًا لوقوعها على 4 شوارع رئيسية أقلها عرضًا عشرين متر، مشيرًا إلى أن السعر التقديري بلغ ٧٠٠ جنيه للمتر، بينما بلغ سعر القطع ٩، ١٠ المجاورة ٢١٠٠ جنيه، بفارق ١٥٠٠ جنيه لكل متر مربع.

وأضاف «إسكندر» أنه تمت ترسية القطعة ١١ لإقامة جامعة خاصة بمبلغ ١١٠٠ جنيه للمتر، بينما القطعة رقم ٩ بقيمة ٢١٢٥ للمتر والقطعة رقم ١٠ بـ٢١٥٠ جنيها للمتر.

وأشار إلى أن القطعة رقم ١١، تمت ترسيتها على شخص يشغل منصب نائب رئيس جامعة عين شمس، وهو في نفس المنصب، الذي كان يشغله الدكتور المحافظ السابق قبل توليه حقيبة المحافظة.

وأكد أن السعر التقديري للقطعة ١١، غير عادلا، لعدة اعتبارات، منها أن الأسعار التقديرية للقطع المجاورة تبلغ ٢١٠٠ جنيه، رغم أنها الأقل تميزًا، كما أن قطع الأراضي المشار إليها تم بيعها خلال نفس فترة جلسات المزاد، لافتًا إلى أنه ترتب على ترسية القطعة ١١ بسعر ١١٠٠ جنيه للمتر، بأقل من القطع المجاورة لها، البالغ سعرها ٢١٥٠ للمتر، وجود فارق يبلغ ١٠٥٠ جنيها للمتر الواحد، أي إجمالي ١٠٢ مليون و٤٢٤ ألفا و٣٥٠ جنيها.

وقال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية: «لدينا قرار صدر بإحالة الموضوع للنيابة العامة ونحن في البرلمان نمثل السلطة الرقابية الأولى وسلطتنا تتمثل في تحديد السياسة العامة والمعايير التي يجب أن تسير عليها الدولة منعًا لتكرار هذا الأمر».

وقال محمود محمد، مدير الشؤون المالية بمحافظة الفيوم، إن لجنة تثمين الأراضي كانت برئاسة مدير عام التفتيش المالي والإداري، وليس برئاسة المحافظ، لافتًا إلى أن المحافظ فقط اعتمد السعر.

وأوضح النائب صلاح أبوهميلة أن المشكلة تكمن في أن النيابة عندما يحال إليها مثل هذه الموضوعات تجد أمامها الإجراءات سليمة، لافتًا إلى أن مثل هذه المخالفات تحتاج إلى الرقابة الإدارية، بحيث يتم إبلاغها قبل إجراء المزاد فتبدأ في التحرك.

ووجه النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية، اتهاما مباشرا لوزارة الزراعة ومحافظة الفيوم، بشأن بيع قطعة الأرض، متسائلا: أين المستشارين القانونين بالمحافظة وماذا كان رأيهم بشأن هذه المخالفات؟.

وقال الحسيني إن البعض أصبح يسرق مصر بالقانون، وأضاف: «أوجه اتهاما مباشرا لوزارة الزراعة ومحافظ الفيوم السابق بالمسؤولية عن هذه المخالفات»، لافتًا إلى أن «وزارة الزراعة خصصت الأرض لمحافظة الفيوم، ثم قامت المحافظة بتغيير نشاط الأرض دون أن تتحرك وزارة الزراعة، حيث باعت المحافظة حاجة مش بتاعتها». وتابع: «عايزين نغير آلية اللعب مع الناس الحرامية الذين يستولون على أملاك الدولة، لابد من أن تكون هناك رقابة على المزادات الحكومية».

وقال الحسينى: «عايزين لعيبة عشان المزادات الحكومية لأن الحكومة بيضحك عليها في كافة المزادات، ومصر بيتنصب عليها صوت وصورة، لافتًا إلى أننا في حاجة إلى خريطة كاملة لتلك الأراضي».

وناقشت اللجنة طلب إحاطة آخر مقدما من إسكندر، بشأن تبرع الدكتور جلال الدين سيد بقطعة أرض بمنطقة ميدان المسلة بمدينة الفيوم، بمساحة فدان و٢ قيراط و٤ أسهم، وذلك في فترة تواجد المستشار وائل مكرم محافظا للفيوم.

وأوضح النائب أشرف إسكندر أنه تم إشهار عقد التبرع المحرر في 3 صفحات، ثم أرفق به صفحة رابعة تتضمن إقرارا من المحافظ بأن يقتصر التعامل على مساحة فدان و٣.٥ سهم، دون ذكر أي مبرر قانوني، لعدم التعامل على كامل المساحة.

وأوضح إسكندر أن المساحة المختفية عند التسجيل في الشهر العقاري، تبلغ أكثر من قيراطين، وتبلغ قيمتهما نحو ٤٠ مليون جنيه تقريبًا.

من جانبه، قال سكرتير عام مساعد الفيوم: «تم تكليف لجنة من المساحة، لرفع المساحة الأسبوع الماضي، في انتظار رد المساحة».

وعلق خالد منتصر، مدير مساحة الفيوم، قائلا إن المساحة كما ما هي، على أرض الواقع، ولم يتغير منها شيء، وأن اقتصار التعامل على مساحة الفدان و٣.٥ سهم، يسأل عنه الشهر العقاري، حيث إن المساحة كلها باسم المحافظة.

وقال النائب ممدوح الحسيني، عضو اللجنة، إن هناك تلاعبا في مساحة الأرض لصالح أحد «الحيتان»- حسب وصفه- وأضاف: «هناك حوت كبير قام بالبناء على مساحة القيراطين، بعد حصوله على ترخيص مباني».

وعقّب سكرتير عام مساعد الفيوم قائلا إن الأرض كاملة المساحة باسم المحافظة، وإن الرخصة الصادرة بعيد عن مساحة الأرض محل طلب الإحاطة، حيث توجد في التقسيم المجاور لها.

ومن جانبه، قال النائب محمد الحسيني، وكيل اللجنة، إن ما يحدث هو فساد إداري، حيث سبق مناقشة الأمر في اللجنة، دون ردود واضحة من المسؤولين، عن سبب أو تفسير اختفاء مساحة القيراطين.

وقال ممثل وزارة العدل: «ليس لدينا أي بيانات عن الأرض سوى تسجيلها، بناء على مذكرة المحافظة، وإنه سيدرس الأمر ليرد على المجلس».