شكرا لقرائتكم خبر عن كتب وأوراق «هيكل» في مكتبة الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقَّعت السيدة هدايت تيمور، قرينة محمد حسنين هيكل، والدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، الاتفاق النهائي، وفق الشروط والمتطلبات التي اتفق عليها الطرفان، لحفظ مكتبة الأستاذ هيكل الفريدة، متضمنة كتبه وأوراقه، فضلاً عن بعض المتعلقات الشخصية، ومنها المكتب الذي جلس عليه وشَهِدَ كتاباته.

استغرق الاتفاق بين عائلة الأستاذ محمد حسنين هيكل ومكتبة الإسكندرية شهورًا، وحرص الجميع على إتاحة المعرفة لأجيال من الشباب حول ما شهدته مصر والوطن العربي بأسره من تطورات وأحداث فاصلة على مدار عقود.

حضر التوقيع في منزل الأستاذ هيكل بالجيزة كلٍ من الدكتور على هيكل والدكتور أحمد هيكل، والأستاذ حسن هيكل.