شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالمحسن سلامة: تنازلت عن الترشح طواعية لإعطاء نموذج لتداول السلطة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال عبدالمحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة الأهرام، نقيب الصحفيين المنتهية ولايته، إنه يتمنى التوفيق لضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات والمرشح نقيبا للصحفيين.
وتابع «سلامة»، خلال استقبال رشوان في جولته الانتخابية بالأهرام منذ قليل: «ما ينفعش نرحب بحد في بيته نؤكد على وجوده بيننا فهو ابن هذه المؤسسة وأخ عزيز يخوض انتخابات النقيب ندعو له بالتوفيق؛ الأهرام لديها إطار ديمقراطي محترم تحرص عليه لاستقبال أبنائها وباقي الزملاء».
وقال «سلامة»: «اعتذرت طواعية عن خوض الانتخابات لنعطي نموذجا لتداول السلطة، وأن كل واحد يؤدي دوره في وقت محدد وبأشكال مختلفة؛ أرحب بالأستاذ ضياء وأهلا وسهلا به أخ وزميل عزيز».
كانت هذه تفاصيل خبر عبدالمحسن سلامة: تنازلت عن الترشح طواعية لإعطاء نموذج لتداول السلطة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.