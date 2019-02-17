شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالمحسن سلامة: تنازلت عن الترشح طواعية لإعطاء نموذج لتداول السلطة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال عبدالمحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة الأهرام، نقيب الصحفيين المنتهية ولايته، إنه يتمنى التوفيق لضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات والمرشح نقيبا للصحفيين.

وتابع «سلامة»، خلال استقبال رشوان في جولته الانتخابية بالأهرام منذ قليل: «ما ينفعش نرحب بحد في بيته نؤكد على وجوده بيننا فهو ابن هذه المؤسسة وأخ عزيز يخوض انتخابات النقيب ندعو له بالتوفيق؛ الأهرام لديها إطار ديمقراطي محترم تحرص عليه لاستقبال أبنائها وباقي الزملاء».

وقال «سلامة»: «اعتذرت طواعية عن خوض الانتخابات لنعطي نموذجا لتداول السلطة، وأن كل واحد يؤدي دوره في وقت محدد وبأشكال مختلفة؛ أرحب بالأستاذ ضياء وأهلا وسهلا به أخ وزميل عزيز».